В народном календаре – Архипов день, и сегодня рекомендуется наготовить как можно больше еды. Считается, что это привлечет богатство в дом.
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В народном календаре – Архипов день, и сегодня рекомендуется наготовить как можно больше еды. Считается, что это привлечет богатство в дом.