Как в России копят на первый взнос по ипотеке: названа средняя сумма

Около трети наших соотечественников готовы ежемесячно откладывать по 30 тысяч рублей на формирование первоначального взноса по ипотеке.
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