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Авторадио

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В крупных городах России снова подорожала аренда квартир

В августе аренда однушек и двушек подорожала в 63 городах, трешек — в 47 из 70. В Москве в августе сильнее всего подорожала аренда однокомнатных до 56,8 тыс.

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