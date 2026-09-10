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Мировое обозрение

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Путин рассказал о совещаниях Путина с военными после атаки ВСУ на Сочи с 28 ранеными

Путин рассказал о совещаниях Путина с военными после атаки ВСУ на Сочи с 28 ранеными

Атака безэкипажных катеров на Сочи в ночь на 9 сентября, в результате которой пострадали 28 человек, включая двоих детей, стала поводом для вопроса о том, как Кремль реагирует на возросшую интенсивность ударов украинских сил по черноморским городам России.

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