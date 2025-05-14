Россиянин рассказал о разделении солдатами ВСУ населенных пунктов на сектора с одной целью

Бывший в оккупации в селе Гуево Курской области россиянин рассказал о разделении солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенного пункта на сектора, жителям которых выдавали пропуска для передвижения на разное время с одной целью — чтобы они не общались между собой.
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