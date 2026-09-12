Более 400 жителей Губкинского ответили, участвуют ли они в пенсионных программах

На Ямале продолжается голосование среди жителей Губкинского о добровольных пенсионных программах. Большинство жителей, принявших участие в опросе на портале «Живем на Севере», пока не участвуют в добровольных пенсионных программах, но рассматривают такую возможность.
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