Кремонезе – Брешия – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Серия Б Италия, 29 декабря 2024

В воскресенье, 29 декабря, сыграют Кремонезе и Брешия в рамках Серии Б Италии. Winline раздает фрибет 3 000₽ рублей для ставки на этот матч ⚽⚽⚽ Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.
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