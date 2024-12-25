Кремонезе – Брешия – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Серия Б Италия, 29 декабря 2024

В воскресенье, 29 декабря, сыграют Кремонезе и Брешия в рамках Серии Б Италии. Winline раздает фрибет 3 000₽ рублей для ставки на этот матч ⚽⚽⚽ Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.