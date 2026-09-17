День участников СВО могут учредить в марте

Такая памятная дата поможет системно выражать признательность тем, кто выполняет боевые задачи, а также усилит патриотическое воспитание молодежи Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предложил учредить в России день героев специальной военной операции, пишет "Газета.