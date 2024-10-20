Росавиация: аэропорт Казани временно закрыт

Воздушная гавань не принимает и не отправляет авиарейсы Как сообщила пресс-служба Росавиации, для обеспечения безопасности полетов утром 20 октября аэропорт Казани временно закрыт для приема и отправки авиарейсов.
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