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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хави не взял Депая на ближайшие матчи сборной Нидерландов. Мемфис – лучший бомбардир в истории команды

Лучший бомбардир в истории сборной Нидерландов не вызван в сборную на ближайшие матчи. Хави , новый главный тренер команды, не включил Мемфиса Депая в заявку на игры с Германией, Сербией и Грецией.

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