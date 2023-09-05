10 причин моей ненависти. Очень откровенный пост

Я Яна Про чувство брезгливости только не пишется. Мужчины прибегают к этому виду секса по определённым причинам-в силу своей импотенции. Женщины тоже в силу женских заболеваний стараются не травмировать себя физически.

Samarium Надо прислушиваться друг к другу и не причинять дискомфорт...ВСЕ должно быть по обоюдному согласию, тогда и наслаждение будет обоюдное,...