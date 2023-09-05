Кто-то, возможно, спьяну, пустил слух, что все женщины без ума от куннилингуса. А все мужчины, в свою очередь, от этого дела отлынивают, ссылаясь на «понятия».
10 причин моей ненависти. Очень откровенный пост
Комментарии
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Я
Яна
Про чувство брезгливости только не пишется. Мужчины прибегают к этому виду секса по определённым причинам-в силу своей импотенции. Женщины тоже в силу женских заболеваний стараются не травмировать себя физически.
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17 час.
Samarium
Надо прислушиваться друг к другу и не причинять дискомфорт...ВСЕ должно быть по обоюдному согласию, тогда и наслаждение будет обоюдное,...
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17 час.
И
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Хата , в хате полно детей. бабища ставит в печь ведро с борщем....на лавке мужиченка сидит......Петро иди сюда!!!!! Что опять еб...ься!?? нет . борща сначала поешь!
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12 час.
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