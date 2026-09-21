Французская партия «Национальное объединение» под руководством Марин Ле Пен стала обычным европейским политическим объединением, наполненным русофобией.
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