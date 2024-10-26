Суд считает, что комик Поперечный покинул Россию с началом СВО

Комик и видеоблогер Данила Поперечный (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) покинул Россию сразу после того, как началась военная спецоперация на Украине, говорится в судебных документах.
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