Представлен Redmi Note 17 с огромным 7-дюймовым OLED-экраном, аккумулятором 8000 мА•ч и поддержкой карт памяти объемом до 2 ТБ

Новинка получила Snapdragon 4 Gen 4, HyperOS 3, NFC, защиту IP65Redmi представила новый бюджетный смартфон Redmi Note 17, главными особенностями которого стали гигантский 7-дюймовый OLED-экран и аккумулятор емкостью 8000 мА•ч.
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