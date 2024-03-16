👍😍 В Симферополь из Москвы прибыл поезд с брендированными вагонами в честь 10-летия Крымской весны Пассажиров встретили с оркестром и памятными подарками.
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👍😍 В Симферополь из Москвы прибыл поезд с брендированными вагонами в честь 10-летия Крымской весны Пассажиров встретили с оркестром и памятными подарками.