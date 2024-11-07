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В Индии львица оторвала от рук матери 7-летнюю дочь и съела её в лесу

В Индии львица оторвала от рук матери 7-летнюю дочь и съела её в лесу

Мать с ребенком по дороге домой подверглись нападению агрессивной львицы в индийской деревне.В Индии львица охотилась на маму с малолетней дочерью, хищница утащила ребенка в заросли и съела пишет агентство Lokmat Times.

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