Хоккеист Кузнецов посоветовал Алексею Миранчуку получать удовольствие от футбола

Российский нападающий петербургского СКА Евгений Кузнецов, который ранее выступал за клубы Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" и "Каролина Харрикейнз" дал совет футболисту Алексею Миранчуку, который перешел в американскую "Атланту Юнайтед".
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