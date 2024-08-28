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Хоккеист Кузнецов посоветовал Алексею Миранчуку получать удовольствие от футбола

Хоккеист Кузнецов посоветовал Алексею Миранчуку получать удовольствие от футбола

Российский нападающий петербургского СКА Евгений Кузнецов, который ранее выступал за клубы Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" и "Каролина Харрикейнз" дал совет футболисту Алексею Миранчуку, который перешел в американскую "Атланту Юнайтед".

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