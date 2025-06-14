БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Великий противник турок Янош Хуньяди. Молодость полководца

Великий противник турок Янош Хуньяди. Молодость полководца

Karol Lotz. John Hunyadi Сегодня мы поговорим о полководце Яноше Хуньяди. Его имя малоизвестно в нашей стране, однако он был одной из самых значимых фигур Восточной Европы XV столетия и прославился в войнах с турками.

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