Бесплатные курсы предшкольной подготовки открыли в школах Мунайлы

В соответствии с дорожной картой по реализации национального доклада доступное качественное образование в Мангистауской области в общеобразовательных школах проводятся краткосрочные курсы предшкольной подготовки «Балақайлар мектебі», сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления образования.
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