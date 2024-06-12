Бесплатные курсы предшкольной подготовки открыли в школах Мунайлы

В соответствии с дорожной картой по реализации национального доклада доступное качественное образование в Мангистауской области в общеобразовательных школах проводятся краткосрочные курсы предшкольной подготовки «Балақайлар мектебі», сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления образования.