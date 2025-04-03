Жители Караганды могут присоединиться к районному субботнику

5 апреля аппарат акима района имени А. Бокейхана приглашает жителей принять участие в субботнике, который пройдёт в рамках республиканской экологической акции «Таза Казахстан», сообщает корреспондент ekaraganda.
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