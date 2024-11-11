Русскую православную церковь в Вестеросе обвинили в шпионаже за военными объектами НАТО в пользу Кремля

Фото: newsinfo.ru Важные новости России за неделю сообщают о том, что в Вестеросе, Швеция, недавно построенный русский православный храм оказался в центре скандала, так как его заподозрили в шпионаже за военными объектами НАТО в интересах России.
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