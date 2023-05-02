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«Нейтральный Туркменистан»: Ашхабад создаст план сотрудничества с США на 2023–2024 годы

Газета правительства "Нейтральный Туркменистан" заявила, что Туркмения разработает дорожную карту сотрудничества с США на 2023–2024 годы.

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