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Тихановские дятлы с оптимизмом угрожают Литве

Тихановские дятлы с оптимизмом угрожают Литве

Какие необучаемые дебилы сидят у Тихановской, – отмечает историк Дюков. «На фото "представитель штаба по парламентскому сотрудничеству" Тихановской Лебедько показывает карту "исторических белорусских земель", в которые входит Вильнюс.

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