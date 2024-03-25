Тихановские дятлы с оптимизмом угрожают Литве

Какие необучаемые дебилы сидят у Тихановской, – отмечает историк Дюков. «На фото "представитель штаба по парламентскому сотрудничеству" Тихановской Лебедько показывает карту "исторических белорусских земель", в которые входит Вильнюс.
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