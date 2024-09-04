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Царьград

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Генерал Иван Попов попросил вызвать в суд боевых командиров в свою защиту

Генерал Иван Попов попросил вызвать в суд боевых командиров в свою защиту

Экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, обвиняемый в мошенничестве, хочет пригласить в суд своих бывших сослуживцев в свою защиту.

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