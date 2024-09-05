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«Дайте гарантию, что не тронете Церковь!» – экс-башкан Гагаузии властям Молдовы

«Дайте гарантию, что не тронете Церковь!» – экс-башкан Гагаузии властям Молдовы

Бывшая глава Гагаузской автономии, лидер общественного движения «Платформа Молдова» Ирина Влах, выдвинувшая свою кандидатуру на пост президента, в своём видеообращении призвала руководство страны подписать публичное обязательство не допускать ликвидации канонической Молдавской митрополии, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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