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Итальянская газета назвала сельское хозяйство "секретным триумфом" Путина

Итальянская газета назвала сельское хозяйство "секретным триумфом" Путина

По словам Рампини, он "поплатился" за то, что при обзоре мировой продовольственной ситуации дал не только хорошую новость о снижении цен на зерно и другие сельскохозяйственные продукты, но и озвучил ту, что "неудобна" для международного сообщества.

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