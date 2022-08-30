Итальянская газета назвала сельское хозяйство "секретным триумфом" Путина

По словам Рампини, он "поплатился" за то, что при обзоре мировой продовольственной ситуации дал не только хорошую новость о снижении цен на зерно и другие сельскохозяйственные продукты, но и озвучил ту, что "неудобна" для международного сообщества.
По словам Рампини, он "поплатился" за то, что при обзоре мировой продовольственной ситуации дал не только хорошую новость о снижении цен на зерно и другие сельскохозяйственные продукты, но и озвучил ту, что "неудобна" для международного сообщества.
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