Что касается миграционного законодательства...

Сейчас в связи с терактом в "Крокусе" у всех на слуху мигрантская тема. Я тоже собиралась написать об этом, но мои дорогие комментаторы меня опередели, так что сегодня я вынесу в отдельный пост замечательный комментарий от Нины Б.