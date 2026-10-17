Юрист Сергей Гладких считает, что у сотрудников подрядчика «Спектр С», работавших на объекте «ЭкоНивы», есть шансы взыскать долги по зарплате через суд: у них сохранились заверенные бригадирами отчёты о выполненных работах и отработанном времени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- LD Зима будет аномал...
- Собчак похвастала...
- Полицейские Копей...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым