Юрист Сергей Гладких считает, что у сотрудников подрядчика «Спектр С», работавших на объекте «ЭкоНивы», есть шансы взыскать долги по зарплате через суд: у них сохранились заверенные бригадирами отчёты о выполненных работах и отработанном времени.