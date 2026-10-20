Учёные Института Пауля Шеррера (PSI) в Швейцарии выяснили, почему спиновые волны в антиферромагнитных материалах — в частности, в оксиде меди — сохраняют энергию дольше, чем можно было ожидать при сильной связи магнетизма с решёткой.