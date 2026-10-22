Омский НПЗ «Газпром нефти» стал чемпионом инженерного турнира CASE-IN Молодые специалисты завода победили в финале чемпионата, который прошел в Москве на Международном форуме «Российская энергетическая неделя».
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