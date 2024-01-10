Что известно о гибели семимесячного ребенка в пассажирском поезде Москва – Чита?

Предварительная причина смерти семимесячной девочки — грипп Поездка из столицы домой закончилась трагедией для многодетной семьи из Омска: вечером 9 января семимесячная девочка умерла в пассажирском поезде, следовавшем по маршруту Москва – Чита.
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