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РИА Новости: попытки найти библейский Ковчег Завета идут по всему миру

РИА Новости: попытки найти библейский Ковчег Завета идут по всему миру

Ученые со всего мира продолжают поиски библейского Ковчега Завета. Об этом сообщает РИА Новости. По информации агентства, судьба этой реликвии остается загадкой, о чем ведутся споры уже на протяжении 2500 лет.

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