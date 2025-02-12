Захарова заявила, что служба 18-летних на Украине является билетом в один конец

По ее словам, детей ВСУ «привлекали уже давно» Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik назвала «билетом в один конец» новый проект, по которому люди в возрасте от 18 до 24 лет могут служить в ВСУ.