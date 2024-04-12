С 12 апреля на российских потребителей и розничных торговцев обрушился шквал нововведений, призванных перевернуть с ног на голову… Ввод нового запрета: революционные изменения в супермаркетах России с 12 апреля .
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