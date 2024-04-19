В Липецкой области объявили об угрозе атаки беспилотников

Жителей Липецкой области предупредили об угрозе атаки беспилотников ВСУ на территории региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов «Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории Липецкой области», — написал он в своем Telegram.
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