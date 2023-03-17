Кедми напомнил британцам о российском оружии, способном "смыть" Великобританию

Британским властям следовало бы отказаться от антироссийского курса и прекратить выпады и угрозы в адрес РФ, ведь у Москвы есть такое оружие, как подводный ядерный беспилотник «Посейдон», способный одним махом смыть с лица земли всю Великобританию.