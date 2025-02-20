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Царьград

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Онищенко: Хирургия и культура питания — новый подход к детскому ожирению

Онищенко: Хирургия и культура питания — новый подход к детскому ожирению

Россия готовится внедрить хирургические методы для борьбы с детским ожирением. Академик Геннадий Онищенко подчеркивает срочность проблемы и необходимость комплексного подхода, включая помощь психологов и формирование культуры питания.

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