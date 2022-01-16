История униформы. Мундир начала эпохи «Великого мужского отказа»

К концу XVIII века форменная одежда испытала на себе огромное влияние Великой французской революции. И хотя именно Франция в ту эпоху была законодателем моды на мужские костюмы (как, впрочем, и на женские!), постепенно эта роль перешла… к Англии.
К концу XVIII века форменная одежда испытала на себе огромное влияние Великой французской революции. И хотя именно Франция в ту эпоху была законодателем моды на мужские костюмы (как, впрочем, и на женские!), постепенно эта роль перешла… к Англии.
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