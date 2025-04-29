Доктор мясников рассказал, как оказался опозоренным в отпуске

Телеведущий и врач Александр Мясников поделился в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» личной историей о том, как во время отпуска посетил занятие по йоге и испытал неожиданные трудности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии