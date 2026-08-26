Стоит ли ожидать звонков от внуков: взгляд психолога на отношения с бабушками

Вопрос о том, должны ли внуки звонить бабушкам, вызывает дискуссии в семьях. Психолог Елена Гриценко на своем канале объясняет, что ожидание звонков от внуков не является обязательством, а скорее желанием взрослых.
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