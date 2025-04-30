В микрорайоне Кубяка женщина попала под колеса машины

Во вторник в микрорайоне Кубяка произошло ДТП, в результате которого пострадал женщина-пешеход. По данным полиции, 29 апреля в 16 часов 36 минут в районе дома № 315 б по улице Московской 30-летняя девушка за рулем машины Mitsubishi Lancer ехала на запрещающий сигнал светофора по улице Московской от улицы Кубяка в сторону улицы Кибальчича.