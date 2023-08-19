Концерты, спектакли и цирковое шоу пройдут в финальные дни фестиваля «Горький в Парке Горького»

На выходные назначено сразу несколько премьер С 11 по 20 августа в Москве проходит фестиваль искусств «Горький в Парке Горького», который приурочен к двум датам — 155-летию со дня рождения Максима Горького и 95-летию парка, носящего имя классика.
На выходные назначено сразу несколько премьер С 11 по 20 августа в Москве проходит фестиваль искусств «Горький в Парке Горького», который приурочен к двум датам — 155-летию со дня рождения Максима Горького и 95-летию парка, носящего имя классика.
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