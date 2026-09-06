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В Ростове после атаки БПЛА повреждены жилые дома, пострадали 3 человека и задержаны 7 поездов

В Ростове после атаки БПЛА повреждены жилые дома, пострадали 3 человека и задержаны 7 поездов

В течение ночи около 30 БПЛА были уничтожены над Ростовом и Батайском, а также в Матвеево-Курганском, Мясниковском, Азовском, Миллеровском и Чертковском районах.

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