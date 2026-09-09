Подростка-ревнивца осудили на восемь лет за двойное убийство в Иркутской области

max.ru/Суды_38 В Шелехове 15-летнего подростка приговорили к восьми годам воспитательной колонии за убийство 14-летней знакомой и 23-летней соседки, которая попыталась остановить нападение.
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