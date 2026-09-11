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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рафинья стал лучшим игроком Ла Лиги в августе, забив 5 голов в 3 матчах. Форвард «Барсы» опередил Беллингема, Баэну, Обамеянга и Теналью

Форвард «Барселоны» Рафинья признан лучшим футболистом в Ла Лиге в августе. В прошлом месяце бразилец забил 5 голов в 3 матчах, дважды отличившись в играх с «Эльче» (5:0) и «Райо Вальекано» (5:2), а также забив один мяч в матче с «Атлетиком» (2:0).

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