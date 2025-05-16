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Украинский расчет БПЛА из шести человек уничтожен под Новомихайловкой в ДНР

Украинский расчет БПЛА из шести человек уничтожен под Новомихайловкой в ДНР

Украинский расчет операторов беспилотников (БПЛА), состоявший из шести военнослужащих, уничтожен бойцами группировки российских войск "Запад" под населенным пунктом Новомихайловка в Донецкой народной республике.

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