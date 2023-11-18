Шойгу: Ракетные войска и артиллерия успешно решают сложные задачи в рамках СВО

Руководитель оборонного ведомства Российской Федерации Сергей Шойгу обратился к тем, кто проходил или проходит службу в ракетных и артиллерийских подразделениях Вооружённых сил, поздравив граждан с их профессиональным праздником.
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