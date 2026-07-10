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Удар по Одессе уничтожил склад боеприпасов ВСУ, отправленный НАТО

Удар по Одессе уничтожил склад боеприпасов ВСУ, отправленный НАТО

Как сообщил aif.ru военный обозреватель Алексей Суконкин, серия ночных взрывов в Одессе 9 июля завершилась мощной повторной детонацией, что стало прямым итогом поражения места сосредоточения боеприпасов и ракет.

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