Удар по Одессе уничтожил склад боеприпасов ВСУ, отправленный НАТО

Как сообщил aif.ru военный обозреватель Алексей Суконкин, серия ночных взрывов в Одессе 9 июля завершилась мощной повторной детонацией, что стало прямым итогом поражения места сосредоточения боеприпасов и ракет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии