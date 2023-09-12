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"Почему все об этом молчат"? Топ 5 недостатков пластиковых труб для отопления, о которых не принято говорить, но лучше знать всем

"Почему все об этом молчат"? Топ 5 недостатков пластиковых труб для отопления, о которых не принято говорить, но лучше знать всем

Пластиковые трубы – это трубы, изготовленные из полипропилена, который является высокопрочным и устойчивым к различным влияниям материалом.

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Комментарии
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ВГ
Владимир Гусев
Работаю с армированным полипропиленом лет 20 уже. Ни один из вышеперечисленных недостатков не проявился, при условии правильного монтажа и учета теплового расширения. На солнце ДА! они разлагаются и начинают крошиться. НО если их предохранить от прямых солнечных лучей, то всё просто супер!
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