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Царьград

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В США 25-летняя учительница изнасиловала несовершеннолетнего ученика

В США 25-летняя учительница изнасиловала несовершеннолетнего ученика

В США 25-летнюю учительницу обвинили в изнасиловании подростка-ученика.Учительницу средней школы города Вудленд, штат Калифорния, 25-летнюю Мику Йонеду обвинили в изнасиловании ученика-подростка, пишет издание Scallywag and Vagabond.

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